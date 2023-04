Museo Puccini sold out Per Torri civiche e Orti 200 lucchesi al giorno

Continua fino a domenica la settimana della gratuità per l’accesso a musei e monumenti per i cittadini residenti nel comune di Lucca. E non sono pochi quelli che fino ad oggi hanno approfittato della ghiotta occasione. Martedì scorso ad, esempio, sulla Torre Guinigi sono saliti 108 residenti su un totale di 1.055 presenze. Sempre martedì scorso sulla Torre delle Ore gli ingressi dei residenti sono stati 53 su 170 accessi, all’Orto Botanico 53 su 213 accessi. Mercoledì, per una volta, la Torre delle Ore ha “battuto“ quella Guinigi: la prima 62 residenti su 215 totali, la seconda 59 su 790 totali, lì’Orto 55 residenti su 186.

“L’iniziativa di rendere gratuita per la prima volta la visita delle torri civiche e dell’orto botanico – sottolinea Massimo Di Grazia, amministratore unico di Metro srl, che gestisce i tre monumenti cittadini – fa parte di un percorso di conoscenza dei propri monumenti e delle proprie tradizioni a favore dei cittadini lucchesi, celebrato anche con la rinnovata ricorrenza della Festa della Libertà. Metro, quale gestore dei monumenti, ha pubblicizzato l’iniziativa di gratuità anche all’interno del parcheggio Mazzini, affinché vi sia la massima conoscenza di questa possibilità che senz’altro promuove i monumenti in prospettiva“. Ottimi riscontri anche in altri siti “abbracciati“ felicemente dalla “Settimana della Libertà“ e dalla possibilità di visitarli gratuitamente per i lucchesi.

“Il Museo Puccini ha registrato il tutto esaurito oggi (ieri per chi legge ndr) ed è già sold out anche domani (oggi) – fa sapere Lorenzo Del Barga (nella foto), consigliere delegato alle tradizioni storiche – . Buon afflusso anche al museo della Cattedrale. In generale siamo soddisfatti di come è partita la “Settimana della Libertà” anche se un bilancio complessivo potremo farlo solo lunedì prossimo. Sono tanti i lucchesi che in questi primi giorni si sono recati a visitare le torri civiche e i musei che hanno aderito all’iniziativa, segno che c’è curiosità e interesse nel riscoprire la storia e i tesori della nostra città“.

“Adesso aspettiamo il fine settimana – conclude Del Barga – quando prevediamo una maggiore affluenza ai vari monumenti e cogliamo l’occasione per invitare i cittadini alle varie iniziative in programma la domenica“.

Laura Sartini