Museo diffuso. Inaugurato il progetto a Cascio

Il taglio del nastro nel borgo medievale di Cascio, nel comune di Molazzana, lo scorso sabato pomeriggio ha ufficializzato il completamento del progetto di rigenerazione finanziato dal Gal Montagnappennino che, con 25mila euro, ha donato un nuovo impulso all’offerta turistica e commerciale del territorio. Il progetto, "Cascio: un museo diffuso di storia e tradizione", ideato dalla comunità che ruota attorno alla celebre Sagra delle Crisciolette, è stato cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, PSR 2014/22 Regione Toscana, tramite l’azione del Gal MontagnAppennino, e prevede una sala espositiva rinnovata, un sito web più attivo e funzionale, nuove recinzioni per il progetto "Semina". Calda l’accoglienza dei paesani ai presenti, tra i quali, il sindaco di Molazzana Andrea Talani, il presidente dell’Ars Casio Alessandro Bertoli, il coordinatore tecnico del progetto Matteo Casanovi, la presidente Gal MontagnaAppennino Marina Lauri, il direttore dell’ente Stefano Stranieri, il presidente della Provincia Luca Menesini e il consigliere regionale Mario Puppa.

"Un progetto importante che parla di comunità e di territorio – ha commentato il sindaco Andrea Talani – . Voglio ringraziare il Gal per questo finanziamento perché ha capito quali sono i bisogni di questi territori, cioè muoversi dal basso parlando con chi ci abita, perché solo loro sanno di cosa hanno realmente bisogno". "Fa piacere vedere una comunità che aderisce con questo spirito e con questo entusiasmo – ha aggiunto Stefano Stranieri, direttore del Gal –. Un piccolo contributo che ha messo in moto un processo che è un esempio per le comunità locali per la capacità di lavorare insieme e portare a questi risultati".

