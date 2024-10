Musei della Val di Lima. Presentata l’app ufficiale

Presentata ieri pomeriggio in un incontro pubblico, presso la Sala Rosa del Circolo dei Forestieri, l’App "Musei della Val di Lima" realizzata dal laboratorio Wireless Network Lab dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione "A. Faedo" (Cnr-Isti) di Pisa, per i musei di Arte Sacra di Benabbio e San Cassiano di Controne, con il sostegno del Laboratorio Limes dell’Università di Pisa. L’applicazione disponibile per sistemi Apple ed Android nasce dal proseguo di un progetto sperimentale promosso insieme all’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del CNR di Pisa ISTI-CNR, che ha portato all’istallazione in entrambi i musei di un sistema di localizzazione indoor basato su sensori di prossimità. Tale sistema permette di riconoscere la prossimità tra visitatori ed opere d’arte sfruttando la tecnologia Bluetooth ed una app denominata "Val Di Lima" per smartphone e tablet basati su Android e iOS. Il sistema installato consentirà di intraprendere all’interno delle sale espositive una visita guidata virtuale in due lingue (italiano e inglese), ricevendo sullo schermo del proprio smartphone le informazioni riguardanti le opere più importanti della collezione.

L’evento di presentazione alla cittadinanza è stato aperto dalla Direttrice del Museo di San Cassiano di Controne Dott.ssa Antonella Andreuccetti e moderato dalla Dott.ssa Agnese Benedetti del Museo di Benabbio.

Marco Nicoli