Musei del sorriso. Tutti i segreti di Napoleone

“Il sipario di Napoleone” al Museo dell’Antica Zecca e un laboratorio alla scoperta degli animali fantastici nascosti nella Cattedrale, questa settimana a Lucca per il terzo festival “I Musei del Sorriso”, organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia in collaborazione con le realtà museali e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

L’appuntamento con “Il sipario di Napoleone” a cura di Marco Falagiani è per oggi alle 18 al Museo dell’Antica Zecca di Lucca, dove Marco Falagiani (pianoforte, chitarra, voce), Pier Luigi Berdondini (poesie), Valentina Galasso (voce, tastiere) e Marta Maddalena Di Stefano (batteria, cori) racconteranno “il backstage” della vita dell’Imperatore attraverso la voce di Antonio Revelli, pittore. L’evento è a cura del Museo dell’Antica Zecca di Lucca. “Cosa si nasconde dietro il sipario di Napoleone? – spiegano le note di regia - Segreti, malizie, rancori, illusioni? Lo racconta la voce di Antonio Revelli pittore, non proprio affermato, ma stimato dall’Imperatore. Fu lui a dipingere il sipario che calerà sul palcoscenico del teatro dei Vigilanti di Portoferraio. Lo racconta in un sogno denso di metafore, nell’incontro con fa voce stessa dell’imperatore che si confida con lui cantando. Domani mattina dalle 10 alle 12, l’appuntamento alla Cattedrale di San Martino per l’incontro-laboratorio “Draghi, leoni e sirene: storie di animali nella cattedrale lucchese”. Michele Neri ripropone un evento per l’intera famiglia, per scoprire insieme gli animali reali o fantastici che si nascondono tra le pietre della cattedrale lucchese e poi, ascoltare storie e leggende della tradizione popolare che li vedono protagonisti. A seguire laboratorio creativo per bambine e bambini. L’evento, in collaborazione con il Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale di Lucca, è gratuito, la prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] o chiamando il 342 1466451. Gli appuntamenti in Versilia proseguono martedì alle 9,30 al Museo di San Cassiano di Controne con “C’era una volta un abito: tessuti e colori medievali”.