Municipale, niente festa. Nessuna celebrazione per il 173esimo del Corpo: "Scelta discutibile"

Niente festa per il 173° anniversario del Corpo della Polizia Municipale di Lucca. E partono le proteste da parte del sindacato SULPL, che esprime il profondo rammarico dei propri dirigenti e dei propri iscritti, credendo comunque di rappresentare un sentimento comune di tutto il corpo, per la mancata celebrazione. "La mancata commemorazione di questa ricorrenza – si legge in una nota – espressamente prevista per altro dall’art. 44 del Regolamento del corpo di Polizia Municipale di Lucca che recita " L’anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale viene solennizzato il 6 Giugno di ogni anno", è alquanto discutibile in quanto questa ricorrenza è un momento considerato da tutti gli operatori di PM molto importante, sentito e partecipato anche dai nostri vecchi colleghi e da quelli in pensione. E’, inoltre, l’occasione per rendere il doveroso merito all’operato quotidiano di chi è in servizio e per mettere a conoscenza la cittadinanza di tutte le attività svolte, informazioni che solitamente danno lustro a tutta l’amministrazione con ampio risalto sulla stampa".

Ma il sindacato, che ha avuto contatti anche con alcuni colleghi in pensione e che hanno ottenuto un incontro con il sindaco e l’amministrazione, ricevendo, viene sottolineato attenzione e disponibilità al confronto, si spinge oltre e ipotizza anche le motivazioni che hanno portato alla mancata celebrazione. "Questa decisione, da quanto è a nostra conoscenza – prosegue la nota – è stata presa in piena autonomia dal dirigente dott. Prina, senza alcuna concertazione con i funzionari e il cicecomandnate della PM e soprattutto con l’amministrazione, è incomprensibile, considerando che pochissime volte nella storia della PM di Lucca l’anniversario non è stato solennizzato e comunque sempre con motivazioni molto importanti. Questo per il nostro sindacato conferma, come sosteniamo da tempo, la lontananza e il distacco del dirigente dal Corpo e non può, eventualmente, essere giustificato con il semplice fatto che dal 15 giugno il dott. Prina non sarà più il comandante della Polizia Municipale di Lucca".