Mostra “MammaLucca40“. Dalle vignette agli incontri

I corsi e i ricorsi storici di Lucca e della Lucchesia sintetizzati nelle vignette di Alessandro Sesti (uscite in buona parte sulla Nazione in questi anni) diventano occasione di dibattito sull’attualità grazie a un interessante ciclo di nove appuntamenti che prende il via oggi alle 17.30. Dall’inesauribile creatività di Sesti, infatti, è nata l’idea di affiancare a “MammaLucca40“, la mostra antologica allestita all’Antica Armeria di Palazzo Ducale, una serie di incontri con i protagonisti e gli osservatori della storia della città che, partendo dalle vignette esposte, riprenderanno le fila di argomenti sempreverdi come la sanità, l’urbanistica, il turismo, i Comics, la Lucchese, la scuola, la cultura. Oggi alle 17.30 nei locali a piano terra di Palazzo Ducale, il ciclo si apre con il turismo e l’analisi di Gabriele Calabrese, Francesco Colucci e altri operatori del settore.

Giovedì 21 sarà la volta dei Comics con Massimo Di Grazia che dialoga con il direttore generale Emanuele Vietina, il responsabile del coordinamento dell’Area Eventi Giovanni Russo e il responsabile del coordinamento dell’Area Tecnica Gianni Parenti. Venerdì 22 i giornalisti lucchesi Marco Innocenti e Paolo Pacini ci offriranno il loro lucido e consapevole punto di vista sulla città e le sue vicende principali.

“MammaLucca40“ è stata inaugurata sabato scorso alla presenza di alcune autorità, tra cui il vicesindaco Giovanni Minniti, e resterà aperta fino al 7 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. In mostra 300 vignette che raccontano la città dal 1982 a oggi. Organizzate per aree tematiche, selezionate tra le oltre 4000 prodotte da Sesti dal 1982 a oggi, le tavole hanno come protagonisti i personaggi della cultura locale, le vicende di costume, le piccole grandi questioni di sempreverde attualità. Nella carrellata dei volti troviamo otto sindaci, da Favilla a Pardini; nove presidenti di Provincia, da Bicocchi a Menesini; tanti assessori e i vari direttori del Teatro del Giglio. In più dirigenti Asl, la Lucchese e tre pannelli dedicati al maestro Giacomo Puccini.

L’esposizione è realizzata grazie al Comune di Lucca e la Provincia di Lucca. Sponsor della manifestazione sono Il Panda, Guidi Gino, Antonio Poli Biciclette, la Bottega di Anna e Leo, I Gelati di Piero, Artech, Casa del Boia, Caffè Bonito e S. Anna Componenti industriali (gli incontri pomeridiani di questa settimana sono realizzati grazie a Olio Bove). Ingresso gratuito.