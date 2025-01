Mostra Camelie, si scaldano i motori. Quattro i week-end: ecco le date

Quattro week-end, visto che la Pasqua arriverà ad aprile inoltrato. Quattro sabati, altrettante domeniche che richiameranno visitatori da tutta Italia, ma anche da Germania, Olanda e nord Europa. L’edizione 2025 sarà la numero 36 della mostra delle camelie nel Compitese, una delle manifestazioni simbolo, iconiche, di Capannori. Si parte in occasione della giornata internazionale della donna, l’8 e 9 marzo (non mancheranno iniziative sul tema), si prosegue poi il 15 e 16, il 22 e 23, il 29 e il 30 marzo. Ogni volta spazio al fiore assoluto protagonista della kermesse, con il camelieto che costituisce un’eccellenza a livello europeo, ma anche all’enogastronomia, con il recupero dei piatti della tradizione lucchese.

La storia di questo evento è singolare. ll Centro Culturale Compitese, che organizza, nasce a Sant’Andrea di Compito il 23 marzo 1976 su iniziativa di sette ragazzi che unirono le loro forze per tutelare, valorizzare e salvaguardare il vasto patrimonio artistico, storico e ambientale della zona. In pochi mesi i soci diventano oltre 50.

L’anno successivo fu proposto al "Frantoio sociale del Compitese" e al "Frantoio sociale La Visona" di organizzare insieme al Comune di Capannori una "Mostra mercato dell’olio extra vergine d’oliva". Nel 1978 l’associazione diventò una cooperativa.

E il primo maggio dello stesso anno iniziarono i lavori per la costruzione degli attuali impianti sportivi (campi da tennis, da calcetto, pista di pattinaggio, zona verde e bar). La realizzazione di tutto questo è stata possibile grazie a raccolte fondi, sottoscrizioni, attività culturali e spettacoli teatrali. Nascono nel tempo un gruppo fotografico (1981) e la prima edizione della Mostra delle antiche camelie della Lucchesia (1989), che ha avuto solo la pausa forzata di un’edizione a causa della pandemia. La rassegna riscuote un interesse nazionale e internazionale e nel corso dell’anno prevede due appuntamenti: quello primaverile (marzo) con la fioritura delle Camelie Japoniche e quello autunnale (ottobre) con la fioritura delle Camelie Sasanqua.

Nel 2005 nasce l’idea di realizzare un parco dedicato alle camelie. Il Camellietum Compitese, riconosciuto come "Giardino d’eccellenza" dalla Società internazionale della Camelia, è oggi il più grande giardino di camelie d’Europa. Tutto ciò in un percorso di socialità e prossimità. Tra cultura, solidarietà, promozione del territorio. Sarà possibile arrivare in navetta. Il programma 2025 è in fase di definizione.

