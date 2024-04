Moschini (Fdi) ”Delusione per il palazzetto”

"Mentre il Comune di Lucca ha avuto prontezza e efficienza nell’intercettare i fondi del Pnrr per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport a Lucca, l’amministrazione comunale di Capannori è stata a guardare e si ritrova oggi a fare i conti con una promessa elettorale non mantenuta": lo sostiene l’esponente del direttivo comunale di Capannori di Fratelli d’Italia Lido Moschini, che ricorda come il progetto di un nuovo palazzetto presentato nel lontano 2020 con grande enfasi dalla giunta Menesini, e utilizzato come strumento di propaganda elettorale, è destinato a rimanere soltanto un’illusione per i cittadini di Capannori e per tutte le associazioni sportive del territorio.

Moschini esprime profonda delusione per il mancato intervento dei fondi del PNRR per il progetto che avrebbe potuto garantire notevoli ricadute positive sul territorio.

"Perché – si chiede Moschini – il nostro Comune non è riuscito ad ottenere i finanziamenti necessari per realizzare un’opera così importante per lo sviluppo sportivo e sociale della comunità? Sono mancate forse le competenze necessarie per poter intercettare questi fondi? Queste ci sembrano domande lecite da fare all’attuale amministrazione comunale. Capannori merita risposte concrete e azioni efficaci da parte delle istituzioni locali".

Moschini sottolinea come Fratelli d’Italia di Capannori rimanga in attesa di chiarimenti e nel frattempo si impegni a continuare la sua battaglia per garantire ai cittadini le risorse e le opportunità che meritano.