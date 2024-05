Motociclista si schianta contro un furgone e muore, tragico incidente a Lucca

Lucca, 27 maggio 2024 – Un’altra tragedia sulle strade della Lucchesia. Ennesimo incidente mortale intorno alle 21.30 a San Lorenzo a Vaccoli. Un violentissimo impatto, quello che ha coinvolto un motociclista diretto verso Pisa e un furgoncino Opel, sulla via del Brennero proprio all’incrocio che porta al cimitero del paese: purtroppo è costato la vita al centauro. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo al volante del furgone, un 60enne, stesse girando proprio per entrare nel parcheggio del Camposanto quando è avvenuto il tragico impatto che ha fatto sbalzare via il motociclista, per diversi metri, con la moto che è slittata sull’asfalto, terminando lontana la sua corsa.

Tempestiva la chiamata dei soccorsi alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Lucca.

A nulla, però, è servita la corsa disperata del personale sanitario. I soccorritori, una volta arrivati sul posto, hanno tentato di praticare una manovra salvavita con un defibrillatore, ma le condizioni del ferito erano già troppo gravi. Purtroppo per l’uomo, un 48enne, non c’era già più niente da fare. Troppo violento l’impatto, che ha provocato un politrauma e il quasi immediato decesso.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia municipale e la Polizia di Stato, che da subito hanno iniziato a fare tutte le verifiche del caso, cercando di capire meglio le dinamiche del drammatico incidente che è costato la vita al motociclista. Gli agenti hanno anche iniziato a raccogliere le testimonianze di coloro che si trovavano in strada in quel momento, oltre al guidatore del furgone. Sarebbe stato proprio lui, in evidente stato di choc, a chiamare i soccorsi per tentare di salvare la vita al motociclista. Sul posto sono accorsi anche i residenti delle abitazioni vicine, spaventati dal boato del tremendo dell’impatto dei due mezzi.

Da una prima ricostruzione, il 48enne stava guidando verso Pisa, in direzione del foro di San Giuliano Terme. Saranno adesso i rilievi delle forze dell’ordine a cercare di chiarire nel dettaglio il momento dell’impatto. Diversi i disagi alla viabilità, con la strada che è stata interrotta per cercare di facilitare l’arrivo dei soccorsi e l’intervento della polizia, con lunghe code che si sono subito generate sia in direzione Pisa che in direzione Lucca.