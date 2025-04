Morto Gabriele Adorni. Ingegnere di 46 anni

Due comunità in lutto, quella di Sillicagnana di San Romano dove era nato e cresciuto e quella di Piazza al Serchio, dove lavorava ed era andato ad abitare da poco, per la scomparsa dell’ingegnere Gabriele Adorni, 46 anni, responsabile dal 2019 dell’Ufficio Tecnico del Comune di Piazza al Serchio, deceduto dopo lunga malattia che negli ultimi tempi lo aveva portato in diversi ospedali. E’ deceduto nell’Hospice "Le Piane" di Villetta, dove era stato ricoverato da alcuni giorni e dove ieri sera c’è stata la recita del Rosario alla presenza di tante persone. Dalla famiglia un particolare ringraziamento alla dottoressa Emanuela Turriani, al personale dell’Hospice e al reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Luca di Lucca. Il funerale si terrà oggi nella pieve di San Pietro a Piazza al Serchio alle ore 15. Ieri, gli uffici del Comune sono rimasti chiusi in segno di lutto. Il Glamour Cafè di via Ducale, di cui è titolare la moglie rimarrà chiuso fino a domenica compresa. Gabriele Adorni lascia nel dolore la moglie Elena Bertei in attesa della piccola Vittoria che nascerà fra un paio di mesi, i genitori Renzo e Anna che abitano a Sillicagnana, la sorella Monica con la sua famiglia, i suoceri Enzo Bertei e Donatella Bechelli, i cognati Elisa e Riccardo con le loro famiglie, paesani e amici. "Era un valente professionista – commentano il sindaco di Piazza al Serchio Andrea Carrari insieme alla sindaca di San Romano, Raffaella Mariani – La sua prematura scomparsa ha creato un vuoto umano e professionale incolmabile in tutti noi".

Dino Magistrelli