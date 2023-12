Lutto a Lucca, morto don Brunicardi. Insegnò alla scuola media Da Vinci

Lucca, 8 dicembre 2023 – È morto la notte scorsa nella sua abitazione di Sesto di Moriano, don Giuseppe Brunicardi alla veneranda età di 97 anni. "Il Signore gli ha dato una lunga vita – dichiara l’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti – che ha speso per il bene del popolo, apprezzato dalla gente e dai confratelli per il tratto sempre cordiale". Si è avvicinato alla morte lentamente, spegnendosi negli ultimi giorni. Le esequie saranno concelebrate domani mattina alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Sesto di Moriano. Presiederà l’Arcivescovo.

Don Giuseppe era nato a La Spezia l’11 maggio 1926 e fu battezzato il 13 maggio successivo nella chiesa di San Giovanni Battista della città ligure. Per motivi familiari si spostò in Lucchesia dove ricevette la cresima a S. Stefano di Moriano il 17 giugno 1934. Poi arrivò la vocazione e l’ingresso nel Seminario Arcivescovile di Lucca dove ha compiuto tutti gli studi. Ricevette il diaconato il 17 dicembre 1949 e poi fu ordinato presbitero della Diocesi di Lucca l’8 aprile 1950. Il primo anno da sacerdote lo visse a Valdottavo, come cappellano.

Poi dal 10 maggio 1951 fu parroco di Deccio di Brancoli fino al 1 ottobre 1962 quando divenne parroco di Sorbano Del Giudice. In quegli anni fu anche insegnante di religione alla scuola media Leonardo Da Vinci a Lucca. Sempre negli anni ’60 assunse l’incarico di direttore dell’Ufficio missionario diocesano, impegno che lo portò ad essere anche consigliere nazionale delle Pontificie Opere Missionarie, a Roma, dal 1970 al 1980. Inoltre dal 1980 al 1986 fu direttore dell’Ufficio Audiovisivi delle Pontificie Opere Missionarie. Da sempre era una persona attenta al mondo dei massmedia, in particolare radio e tv. L’1giugno 1988 divenne parroco di Antraccoli e Tempagnano di Lunata. Dal 1992 fu parroco di Gugliano cui nel 1993 si aggiunsero anche le vicine parrocchie di Aquilea e Mastiano. Lì è rimasto parroco fino al 2013.

Abitando a Sesto di Moriano, in questi 10 anni, pur senza incarichi, ha prestato servizio in tutte le comunità di Ponte a Moriano dove, finché ha potuto, andava anche a celebrare messa, aiutando i confratelli parroci del luogo: la gente lo ricorda come persona gioviale e di grande spirito.

L’intera comunità diocesana vive questo momento di distacco con dolore e si unisce alle preghiere e al ricordo affettuoso e di grande riconoscenza dei tanti che lo hanno incontrato e conosciuto in oltre 70 anni di presbiterato. Con fede e speranza, porge le più sentite condoglianze a tutti i familiari e agli amici di don Giuseppe.