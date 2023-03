Malore fatale in bicicletta: muore a 67 anni

Un'ambulanza del 118

Altopascio (Lucca), 24 marzo 2023 – Malore fatale in bicicletta per un uomo di 67 anni, Tommaso Franchi residente a Collodi. La tragedia è avvenuta intorno alle 15 di oggi, 24 marzo. Alle 15.30 è arrivata la chiamata al 118, ma i soccorsi non hanno potuto fare nulla se non constatarne il decesso.

La vittima era in bicicletta in località Ponte ai Pini, nel comune di Altopascio in provincia di Lucca, quando, secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Altopascio, che hanno constatato l'avvenuto decesso.