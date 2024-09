Muore a un mese dall’incidente, addio a Patrizia Di Natale

Lucca, 3 settembre 2024 – Cordoglio e dolore in città per la scomparsa di Patrizia Di Natale, 76 anni, a quasi un mese da un drammatico incidente stradale dove era rimasta vittima, investita da un’auto all’Arancio. Ex insegnante di Educazione fisica al Liceo Scientifico Vallisneri di Lucca, in gioventù si era distinta in varie discipline sportive, ottenendo buoni risultati soprattutto in gare di sci e pallavolo. Una volta andata in pensione, si è sempre dedicata a seguire i giovani in varie attività sportive ed è entrata a far parte dei soci della sezione di Lucca dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, rivestendo il ruolo di consigliera dal 2012 fino ad oggi.

“L’Unione Veterani dello Sport di Lucca, insieme anche al Panathlon di Lucca, esprime il proprio cordoglio alla famiglia di Patrizia Di Natale - scrivono le associazioni in una nota -, anima di tante iniziative sportive, scomparsa il 2 settembre a Lucca per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto quasi un mese fa. In questi anni ha contribuito alla realizzazione di molti eventi sportivi organizzati dalla sezione lucchese , tra cui la “Giornata dell’Atleta dell’Anno e del Giovane Emergente”, nella quale vengono premiati giovani e giovanissimi atleti, degni di essere premiati, che lei sceglieva con dovizia e competenza”.

“Patrizia ha preso parte a tanti eventi sportivi organizzati dalla UNVS in collaborazione con altre associazioni sportive come il Panathlon e la Libertas e anche con il Comune di Lucca, durante le giornate dedicate allo sport lungo il Parco fluviale del Serchio o sulle Mura urbane - proseguono -. Inoltre, da 10 anni era parte attiva nel progetto “SLURP” ovvero la realizzazione dell’attività ludico-motoria nelle scuole dell’Infanzia dei comuni di Lucca e Capannori. Si è sempre distinta per le sue qualità morali e professionali e ha sempre rappresentato un importante punto di riferimento per la comunità. La sua scomparsa riempie di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuta e hanno potuto apprezzare la sua grande umanità e l’impegno profuso per vari progetti sportivi”.

“Con lei si perde non solo una dirigente fondamentale per la sezione UNVS di Lucca - concludono -, ma una donna sempre attiva, disponibile, competente, generosa, che ha dedicato tutta la vita allo sport, e che avrebbe potuto contribuire ancora alla riuscita di tanti altri eventi. Alla famiglia giungano le condoglianze dell’Unione Veterani dello Sport e del Panathlon, per la perdita di una grande donna”.

Ci sarà ancora da attendere per la data del funerale, in quanto la magistratura dovrà svolgere alcuni accertamenti.

ia.na.