Morìa di pesci a Lucca: Rifiuti e acqua al minimo, rischio di tragedia

Ammassati, a contendersi l’ultimo filo d’acqua. Il Fosso vicino a Porta San Jacopo da qualche giorno offre uno spettacolo davvero poco felice con centinaia di pesci che annaspano in pochi centimetri di acqua. Il livello dell’acqua è al limite della sopravvivenza già da un paio di giorni e i pesci stanno cercando di sopravvivere, come si può ben evincere anche a occhio nudo. Non bastasse in diversi punti affiorano pure rifiuti maleodoranti. “Provare per credere quale possa essere l’effetto di tutto ciò per chi ci vive – sottolineano i residenti della zona –. Il cattivo odore impera, anche per via dei rifiuti abba ndonati nel fosso, e francamente è uno strazio vedere quei pesci che annaspano per conquistare quel poco di acqua rimasta“.