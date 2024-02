Morgantini su Palestina e Medio Oriente. E’ stata candidata al Nobel per la Pace

Sarà Luisa Morgantini la protagonista dell’incontro su Palestina e Medio Oriente in programma domani alle 17.30 a Palazzo Ducale (sala Tobino) organizzato dalla Scuola per la Pace della Provincia e dal Forum per la Pace di Lucca “Ripudiamo la guerra”, che rappresenta circa venti realtà tra associazioni, comitati oltre a tanti singoli cittadini. I coordinatori della Scuola per la Pace Andrea Menchetti, Leana Quilici, Andrea Salvoni, Daniele Silvestri e Antonio Chiaravalloti e il Forum per la Pace sottolineano che “l’incontro si pone l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sulla violazione dei diritti, di produrre informazione libera, favorendo connessioni e reti con il popolo della pace, al quale spetta centralità e prospettiva nel dibattito pubblico, perché è proprio in momenti come questo che è necessario allargare le iniziative di mobilitazione, anche affinché il nostro Paese riconosca lo Stato palestinese. La storia insegna infatti che guerra significa meno spese per l’istruzione, il sociale, la sanità, meno diritti e meno libertà per tutti noi”. Luisa Morgantini, già vicepresidente del Parlamento europeo è tra le 1000 donne nel mondo che sono state candidate al Premio Nobel per la Pace.