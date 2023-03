Morganti premiata al Fise Awards 2023

A Roma, in occasione dei Fise Awards 2023, in cui sono stati celebrate a Villa Miani le stelle degli Sport Equestri nella serata in collaborazione con Wwf Italia, in evidenza anche la pluricampionessa barghigiana Sara Morganti, campionessa del mondo di Paradressage in carica.

A lei è stato assegnato il premio "Best Rider Discipline Olimpiche Equitatus".

Un giusto riconoscimento all’impegno della campionessa di Barga nell’appuntamento, andato in scena nella cornice di Villa Miani a Roma e che ha visto al fianco della Fise Wwf Italia, la più grande associazione ambientalista italiana che da più di 60 anni lotta per la difesa dell’ambiente e delle specie in via di estinzione.