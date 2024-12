Moretti: "Per noi, da qui alla fine saranno tutte finali"

Un buon pareggio per il Marginone nel posticipo dell’ultima giornata del girone d’andata. I ragazzi di Moretti hanno conquistato un punto nella sfida casalinga contro il Casalguidi, un avversario di tutto rispetto che si trova nella zona tutto sommato tranquilla della classifica. Una classifica, che a questo punto della stagione, al girone di boa, vede il Marginone in quart’ultima posizione con quattordici punti a sole tre distanze dalla zona tranquilla al momento occupata dal Montecatini Valdinievole con diciassette punti.

Sarà un girone di ritorno molto impegnativo per gli arancioneri, che già domenica affronteranno, in uno scontro diretto molto delicato, l’Intercomunale Monsummano, fermo al penultimo posto con otto punti. "Abbiamo giocato - commenta Moretti - una buona partita contro il Casalguidi, giocando alla pari contro una formazione che ci precede in classifica e questo è molto importante. Siamo andati in vantaggio, poi dopo la loro espulsione ci siamo fatti riprendere sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nonostante questo abbiamo creato diverse occasioni da gol, che però non abbiamo concretizzato a dovere".

"Vedo i ragazzi molto motivati e ad ogni allenamento e partita mettono il massimo impegno - conclude - . Quella di domenica sarà una sfida molto importante e per noi da qui alla fine saranno tutte finali che dovremo cercare di giocare nel miglior modo possibile per conquistare punti importanti per la nostra classifica".

Alessia Lombardi