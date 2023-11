Moody‘s rivede al rialzo i rating di Banco Bpm

L‘agenzia Moody‘s Investors Service ha rivisto al rialzo i rating di Banco Bpm, collocandoli in area investment grade. Nelle sue considerazioni specifiche, Moody’s riconosce i significativi miglioramenti della qualità degli attivi e della redditività, insieme alla rafforzata posizione patrimoniale e al solido profilo di liquidità e funding.

L’outlook dei rating a lungo termine è adesso ”stabile”. Con questa rating action tutti i principali rating assegnati a Banco Bpm dalle varie agenzie di rating sono ora collocati nella categoria ”investment grade”.

La notizia dei nuovi rating ha guidato il titolo Banco Bpm a una corsa al rialzo a piazza Affari, anche se poi il titolo ha chiuso in lieve calo (-0,63%) in una giornata non semplice per i bancari, nonostante la raffica di giudizi positivi emessi da Moody’s su 16 istituti di credito che confermano il solido stato di salute del settore.

A guidare l’andamento controverso sono le notizie su Mps dopo il collocamento del 25% del capitale da parte del Mef a un prezzo sotto le attese.

Una mossa che ha tra l’altro riaccesso le luci sul risiko bancario con al centro le voci del possibile matrimonio tra la banca senese e appunto il Banco Bpm.