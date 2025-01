“Molto rumore per nulla“. Shakespeare al Giglio

Veronica Cruciani dirige Lodo Guenzi e Sara Putignano in “Molto rumore per nulla“, uno dei testi più conosciuti e amati di William Shakespeare, in scena al Teatro del Giglio Giacomo Puccini come secondo titolo del cartellone di Prosa venerdì 31 gennaio e sabato 1° febbraio alle ore 21.00, e domenica 2 febbraio alle ore 16.00. Completano il prestigioso cast Paolo Mazzarelli, Francesco Migliaccio, Marco Quaglia e Romina Colbasso, Lorenzo Parrotto, Davide Falbo, Marta Malvestiti, Andrea Monno, Gianluca Pantaleo. Lo spettacolo è prodotto da Valerio Santoro per La Pirandelliana e TSV – Teatro Nazionale, in collaborazione con Comune di Verona - Estate Teatrale Veronese.

Scrive Veronica Cruciani nelle sue note di regia: "Molto rumore per nulla, una delle migliori opere di Shakespeare, scritta tra il 1598 e il 1599, si caratterizza per la presenza di innumerevoli giochi di parole e per una brillante interpretazione dei ruoli di genere. Gran parte di questa tragicommedia ruota attorno alla scrittura di messaggi segreti, allo spiare e origliare conversazioni riservate. Le persone fingono costantemente di essere altro da quello che sono, vengono scambiate per altre persone o sono costantemente ingannate. All’interno dell’opera, l’azione dipende soprattutto dalla parola e ogni personaggio di Molto rumore per nulla ha il suo modo di giocare, elaborare o abusare del linguaggio".

“Molto rumore per nulla“ è caratterizzato da una comicità ironica e d’effetto, ma nel testo risiedono anche riflessioni ben più complesse: come gli uomini e le donne vengano trattati in modo differente all’interno della società. La disparità di potere che sono costrette a subire le donne è uno dei temi centrali della commedia di Shakespeare che, per il linguaggio violento e la trama ingannevole, in certi momenti oscilla verso il tragico.

Intanto la Compagnia incontra il pubblico sabato 1° febbraio alle ore 18 all’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca (ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti). Il progetto di incontri con il pubblico è frutto della collaborazione tra Teatro del Giglio, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Lucca Sviluppo e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.