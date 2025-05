“Missione“ in Scozia per Campani e Del Bianco

Per rafforzare i legami tra Barga e la Scozia è iniziato ieri un nuovo viaggio in Scozia per la sindaca di Barga Caterina Campani, con alcuni incontri istituzionali e con diversi momenti volti alla conoscenza delle attività e delle comunità barghigiane in Scozia. Un viaggio dove lunedì sarà raggiunta anche dalla presidente dei Lucchesi nel Mondo Ilaria Del Bianco, per proseguire, assieme a lei, la strada intrapresa soprattutto con l’accordo di collaborazione e sviluppo siglato con la città di Glasgow ed in particolare con la Lord Provost, Jaqueline McLaren. Martedì invece, proprio con la Lord Provost, la sindaca e la presidente dei Lucchesi nel mondo si ritroveranno a pranzo, come spiega un comunicato del Comune, per fare il punto della situazione sulle iniziative concordate nell’ambito dell’accordo sottoscritto lo scorso anno. In particolare su alcuni progetti in partenza nel 2025 che riguardano sia le scuole, sia i festeggiamenti per gli 850 anni del comune di Glasgow.

Barga sarà coinvolta direttamente in queste celebrazioni con l’organizzazione di una iniziativa d’arte che si terrà nel comune di Glasgow. Alle 18 di martedì la prima cittadina prenderà parte presso la Trades House of Glasgow all’Italian National Day – Festa della Repubblica Italiana promosso dai consolati generali italiani per la Scozia ed il Nord Irlanda in collaborazione con l’istituto italiano di cultura.

Altri impegni più barghigiani interesseranno poi la sindaca il sabato, insieme ad alcuni amici bargo-scozzesi ed alla delegazione della squadra barghigiana dei Gatti randagi, assisterà in un locale alla finale della Coppa di Scozia in cui è impegnata la squadra dei Celtic, l’unica tifata dai barghigiani di Scozia. Domenica mattina invece una visita al locale di Glasgow "La Gelatessa" aperto nel 2022 da Chiara Pieraccini, figlia dei bargo-scozzesi di Joe e Lorraine Pieraccini.

Luca Galeotti