Misericordia, raccolta fondi per una nuova ambulanza

Una nuova ambulanza. La Misericordia di Altopascio ha dato il via alla campana di raccolta fondi "Un pezzo per uno, un mezzo per tutti".

Lo slogan è facilmente comprensibile e si traduce in un contributo di ciascuno che potrà arrivare a costruire una ulteriore opportunità per la comunità.

Una iniziativa lodevole che potrà essere raggiunta grazie anche al 5 per mille o alle donazioni, per una nobile causa, al servizio di coloro che hanno bisogno.

"Un investimento di cui non possiamo più fare a meno – ricorda il Governatore, Antonella Pistoresi, – e per il quale è fondamentale che tutti, ognuno per le sue possibilità, possano aggiungere un nuovo pezzo, un proprio mattoncino, per il nuovo mezzo. Nel ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio, che contribuirà in maniera determinante alla raccolta della somma necessaria, riflettiamo su come sia importante mettere a disposizione del nostro territorio veicoli di soccorso per l’emergenza".

Fin qui le parole del governatore.

C’è da sottolineare che anche alle celebrazioni della festa più importante per Altopascio, il prossimo 27 luglio, ci sarà la consueta Tavolata in centro, a cura proprio dell’Arciconfraternita e con cui verranno raccolti fondi per questo obiettivo.

Molti i servizi erogati dalla Misericordia di Altopascio: da quelli sociali, assistenziali, l’aiuto e il sostegno alle famiglie in difficoltà, l’accoglienza, le tariffe agevolate, la sinergia con l’Asl. Il punto prelievi del sangue, ad esempio, ha raddoppiato i giorni di apertura durante la settimana e molto altro. E si trata di un servizio molto apprezzato dalla comunità.

Ma.Ste.