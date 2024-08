Misericordia di Altopascio. Presentati due nuovi servizi

Assistenza sociale e sanitaria. Ma anche una presenza costante e concreta sul territorio che si traduce in dialogo ed aiuto per i cittadini. La Misericordia di Altopascio lancia due nuovi servizi. Si chiamano, rispettivamente, "Conta su di noi" e "Sportello di avviamento all’impresa giovanile". Il primo riguarda le donne. Nell’Arciconfraternita del Tau è spiccato, anche per numero, l’elemento femminile. "La nostra vuole essere la testimonianza che non siamo sole – spiega il Governatore Antonella Pistoresi – e possiamo darci una mano tutte insieme. Ecco che nasce, quindi, un centro di ascolto come strumento a disposizione per tutte quelle donne in difficoltà e che hanno bisogno di una parola di conforto, di un segno di vicinanza". Esigenze che prima non si manifestavano e che invece, attualmente, al contrario, rappresentano un bisogno, visto il contesto sociale di adesso. Così come lo è quello sull’occupazione, delle donne stesse ma anche dei giovani.

Ecco quindi che si potenzia lo sportello di avviamento all’impresa giovanile che, per la verità non è nuovo. Infatti, è nato nel 2021, sempre nell’ambito della Misericordia di via Marconi. Adesso si sta sviluppando, diventa operativo un punto di riferimento sul territorio, proiettando i giovani nel mondo del lavoro autonomo, assistiti da esperti capaci di orientarli e di consigliarli nella maniera migliore.

Massimo Stefanini