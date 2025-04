Misericordia di Altopascio. È arrivata in Senegal l’ambulanza regalata

L’ambulanza regalata dalla Misericordia ad una comunità senegalese è arrivata a destinazione, dopo un lungo viaggio ed è attualmente in porto a Dakar, in attesa dello sdoganamento e del disbrigo delle procedure necessarie per entrare definitivamente in quel Paese. A metà maggio, il vice governatore dell’arciconfraternita del Tau, Luciano Ortu, sarà sul posto, nella nazione africana, per suggellare definitivamente il patto di amicizia e per l’occasione sarà organizzato un collegamento con Altopascio, grazie alle moderne tecnologie, che si trasformerà in un momento di festa, con la presenza della comunità senegalese che vive ad Altopascio e dintorni. Della serie, questa è la vera inclusione.

La storia è nota. Si tratta di un mezzo che per l’Italia è ormai obsoleto, nel senso che le nuove normative impongono, per questo tipo di veicoli, al massimo dieci anni di esistenza o 250 mila chilometri di percorrenza. Anche solo uno di questi due parametri non rispettati rende il veicolo non più utilizzabile, per una intuibile questione di sicurezza. Per questo l’arciconfraternita della cittadina del Tau lo scorso primo febbraio ne ha inaugurato uno nuovo, acquistato attraverso le donazioni degli sponsor.

Certo, quelli nuovi sono tecnologicamente all’avanguardia, ma non è detto che quelli vecchi siano completamente da buttare. Così, da un’idea del vice governatore Luciano Ortu, è nato un progetto per esportare la macchina di soccorso, che con la nuova normativa in Italia non potrà più circolare.

"Sembra che nulla succeda per caso – ha raccontato il vice Governatore Luciano Ortu, - tre anni fa l’associazione del Senegal della Lucchesia mi chiese aiuto con il presidente Ass, per cercare una ambulanza da destinare ad un ospedale del loro Paese. "Quello - prosegue - era il momento per noi di iniziare a mettere insieme i fondi per acquistarne una nuova per la nostra associazione. La vecchia ambulanza, funzionante, ha preso la strada del Senegal, verso la Municipalité de Yeumbeul Nord-Dakar, dove sarà fondamentale per garantire un pronto intervento in situazioni di emergenza". Prima della consegna, il mezzo è stato sottoposto a revisione completa dal punto di vista meccanico.

Massimo Stefanini