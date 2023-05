Minaccia di gettarsi giù da un ponte Salvato dai carabinieri

Domenica pomeriggio i carabinieri della Stazione di Nozzano hanno salvato un 31enne di Capannori che voleva lanciarsi dal ponte di viale San Concordio a Pontetetto. Tutto è iniziato alle 16,10 quando una residente ha chiamato il 112 per segnalare la cosa. Pochi minuti dopo i militari intervenuti sul posto, hanno trovato l’uomo accovacciato sul supporto per le tubature, che in stato di alterazione psicofisica minacciava di lanciarsi. I carabinieri, approfittando di un momento di distrazione, sono poi riusciti ad afferrarlo e a trascinarlo oltre il parapetto in sicurezza, affidandolo ai soccorritori del 118 che l’hanno portato all’ospedale “San Luca”.