Migliorare la vita nelle Rsa. A Marlia arriva la domotica

E’ la prima Casa di Riposo nella Piana che adotta sistemi tecnologici innovativi per migliorare lo standard di vita degli ospiti. Nella Rsa Don Alberto Gori di Marlia, parte la domotica utile per migliorare l’assistenza agli anziani, l’obiettivo è di implementare la sicurezza degli utenti presi in carico, ridurre il ricorso ai ricoveri non necessari, ma, soprattutto, aumentare comfort, sicurezza e vigilanza senza spezzare il filo dei rapporti che esistono tra gli utenti e gli operatori della struttura. "Il nuovo sistema, – spiega il presidente della Capannori Servizi che gestisce la struttura, Pierangelo Paoli - grazie all’utilizzo di dispositivi ambientali di sicurezza della persona è utile per diminuire il rischio di cadute, monitorare la qualità del sonno, valutare le variazioni sui principali parametri vitali. Non meno importante l’attivazione di un sistema di video-consulto tra infermieri care manager operanti nella struttura di Marlia ed i medici di medicina generale che sono responsabili del processo clinico assistenziale dell’ospite, ma che operano esternamente alla struttura". "Ciò consentirà infatti di compiere valutazioni, scelte, decisioni terapiche o di diagnostica condivise in tempo reale. Inoltre il sistema di domotizzazione delle camere permetterà il contrasto dell’isolamento sociale relativamente alla possibilità di partecipazione dalla stanza di degenza per gli ospiti a ridotta capacità motoria alle attività di struttura attraverso monitor predisposti che in maniera interattiva coinvolgeranno gli ospiti nelle attività fisio-ludo-terapiche".

L’ingresso della domotica all’interno della struttura per anziani di Marlia prima RSA nella Piana di Lucca ricorda il Presidente del CDA, è stato possibile grazie alla sinergia strutturata con la ditta Pando. Ma non è finita qui. Novità anche per la piscina comunale, sempre in carico alla Capannori Servizi. Il presidente Paoli e il direttore, Svaldo Sensi illustrano le novità: "E’ stato rinnovato il parco di "Acqua Bike" con attrezzature di ultima generazione ed inoltre è stato implementato il parco dei tapis-roulant portando la disponibilità delle attrezzature a 20 bike e 16 tapis-roulant. Cogliamo l’occasione per ringraziare gli operatori della Capannori Servizi i quali, con serietà e motivazione, sanno leggere i bisogni degli utenti".

Massimo Stefanini