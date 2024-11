Microtest cresce negli Usa con Focused Test

ALTOPASCIO

Dopo le acquisizioni nel Regno Unito, in Olanda e Germania, il gruppo Microtest di Altopascio, leader italiano nella realizzazione di sistemi di testing di microchip ramo semiconduttori, sbarca anche negli Stati Uniti. E’ infatti giunta l’autorizzazione, da parte del governo statunitense, a procedere con l’acquisizione di Focused Test, azienda specializzata in testing di microchip in carburo di silicio (SiC) e nitruro di gallio (GaN), con sedi a Boulder (USA) e Cabuyao (Filippine).

L’impresa vanta un’esperienza sul mercato americano da più di 25 anni, conta un fatturato di 3 milioni di dollari nel 2023. Ora diventano 13 le sedi operative nel Mondo per Microtest, che raggiunge gli 80 milioni di fatturato aggregato.

La neo arrivata, Focused Test, è stata fondata nel 2006, producendo circuiti integrati di gestione dell’energia, con l’obiettivo di offrire soluzioni mirate. Microtest, con il suo quartiere generale ad Altopascio, è nata nel 1999 dall’intuizione dei tre soci fondatori: Giuseppe Amelio (ceo, nella foto), Moreno Lupi, Francesco Cantini.

Nel tempo è diventata partner tecnologico di alcuni dei leader mondiali dei microchip, capace di sviluppare soluzioni innovative, grazie a un solido team di ingegneri e a una buona flessibilità produttiva. Con l’avvio della produzione di Automatic Test Equipment, la produzione si è ampliata, ad esempio in applicazioni militari come i radar e le comunicazioni wireless.

Ma.Ste.