“Mi guardo e penso“. Oggi la mostra

Oggi pomeriggio alle 17.30, nella Sala "Luigi Suffredini" di Castelnuovo, viene inaugurata la mostra fotografica "Mi siedo, mi riposo e penso… 2", di Tommaso Teora , un’artista dell’immagine che non finisce mai di stupire con le sue tematiche e i soggetti che colpiscono immediatamente l’attenzione e l’interesse del visitatore. La mostra rimarrà visitabile al pubblico fino a lunedì 15 aprile con i seguenti orari: 10.30-12.30 e 16.30-19 (feriali) e 9.30-12.30 e 15.30-19 (festivi). Una mostra che è anche un inno al vivere lento e sereno, attraverso tre pose, il sedersi, il riposare e il pensare, rivoluzionarie in un’epoca presa sempre più dalla frenesia del vivere, del correre sfrenato, del desiderio di cambiare continuamente, per poi trovarsi stremati e delusi. Dino Magistrelli