Mezzi pubblici, via alle idee: "Sconti fedeltà e fermate in più"

Nella nostra zona, Monte San Quirico e paesi vicini, ci siamo accorti che in alcuni momenti della giornata si crea una fila di macchine lunga quasi un chilometro per attraversare il ponte che ci collega con il centro.

Questo traffico è dovuto al fatto che tante persone non usano i mezzi pubblici e si spostano con la propria auto. Abbiamo intervistato 82 persone e la maggior parte non prende i mezzi pubblici ma utilizza la macchina, la bicicletta, la moto o alcune volte va a piedi. Quindici si spostano regolarmente con i mezzi pubblici e tra loro diversi non hanno la patente, 2 persone, pur avendola, li usano perché vivono vicino al centro dove ci sono più autobus e fermate.

Per invogliare la gente ad utilizzare a prendere i mezzi pubblici abbiamo trovato dei modi, ecco le nostre proposte:

Abbassare il costo del biglietto e fare in modo che questo valga più corse;

Fare una promozione: 9 corse pagate e la decima gratis;

Organizzare una raccolta bollini: ogni biglietto acquistato vale un bollino, dopo 20 si vince un premio;

Comprare allo stesso prezzo non maggiorato il biglietto sull’autobus;

Sconto fedeltà: dopo un numero stabilito di fermate al mese si ottiene uno sconto del 10% sugli acquisiti successivi;

Aggiungere più fermate e corse.

Per rendere più comodo il viaggio in autobus si potrebbe invece:

Fornire le fermate di: distributori di caramelle, snack e bibite, installare vicino delle “Free little library”, casette con libri dove ognuno può portarne uno e prenderne un altro;

Accessoriare gli autobus: con sedili più comode, fornite di cuscini, porta oggetti, cestini per i rifiuti;

Mettere la musica, profumini e climatizzatore, Mettere delle rampe per la salita delle persone con disabilità, infine prevedere all’interno degli autobus delle mappe interattive con consigli per i turisti.

Per persuadere le persone si potrebbe pensare a una pubblicità che illustri i vantaggi, per l’ambiente e l’uomo, dell’uso abituale dei mezzi pubblici, che sono: si inquina meno l’ambiente, si spende molto meno che usare la macchina, non si deve cercare il parcheggio e quindi si risparmia tempo, è comodo e pratico, si conduce una vita più salutare perché sicuramente si devono percorrere alcuni tratti di strada a piedi.

Infine spostarsi con i mezzi pubblici ci permette di incontrare nuove persone e di fare la loro conoscenza, infatti durante il tragitto e alle fermate, in attesa che arrivi l’autobus, possiamo chiacchierare con gli altri passeggeri.