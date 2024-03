“Mettiamoci all’opera“, canzoni e arie famose con Massimo Salotti

“Il Circolo Amici della Musica “Alfredo Catalani” di Lucca e Porcari organizza, per domenica 10 marzo alle 17 al San Luca Palace Hotel in Lucca - Via San Paolino, una conferenza del Maestro Massimo Salotti del ciclo “Mettiamoci all’Opera”, con proiezioni afferenti lied, canzoni e arie d’opera. L’evento è in collaborazione con la Sezione Soci Lucca della CoopFirenze. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. Eventuali prenotazioni al n.347-9951581. Il Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani, nasce a Porcari nel 1983 da un’idea di Angelo Toschi e resa possibile grazie a un piccolo un gruppo di persone accomunato dalla passione per la musica classica e lirica. Lo statuto iniziale del Circolo elenca di 11 soci; attualmente gli iscritti sono circa 140 (inclusi quelli sostenitori). Da oltre 37 anni l’associazione promuove, senza scopo di lucro, la divulgazione della cultura musicale attraverso guide all’ascolto, concerti vocali e strumentali, introduzioni al balletto, trasferte nei principali teatri italiani ed esteri.