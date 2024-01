Metti una sera a cena a vent’anni dal diploma

Una sera a cena, tutti insieme, in un accogliente locale di Piano di Coreglia, con tanta voglia di ritrovarsi dopo venti anni, qualcuno rientrato dall’estero per l’occasione, ricordare il quinquennio delle Superiori all’Itcg "Luigi Campedelli" di Castelnuovo, ridere e scherzare, con un poco di nostalgia per l’adolescenza ormai lontana. Parliamo delle ragazze e ragazzi dell’allora 5A Igea che hanno così festeggiato i 20 anni dal diploma.

Eccoli in perfetto ordine alfabetico, pronto per l’appello: Stefania Agostini, Elena Bertolotti, Chiara Bilia, Debora Bonini, Cristina Colonna, Simona Corrieri, Martina Fluperi, Silvia Fusari, Alessio Giorgi, Matteo Landi, Sabrina Lunardi, Paolo Lupetti, Emanuele Marchetti, Marco Milani, Franco Pesci, Maurizia Pioli, Luca Pocai, Alex Romani, Davide Romei, Morena Romei, Ramona Rossi, Annalisa Sarti, Simone Vanni.