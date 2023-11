“Metti in moto il cervello“: l’incontro. A lezione di sicurezza stradale. Iniziativa per classi quarte e quinte del Majorana Iniziativa "Metti in moto il cervello" a Capannori per sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza stradale. Interventi dell'amministrazione comunale, della Dirigente Scolastica e della Polizia Stradale.