Metropolitana di superficie: "Vogliamo andare avanti"

"Vogliamo andare avanti su questa strada": l’assessore alla Mobilità Remo Santini è categorico sul tema della metropolitana di superficie che dovrebbe collegare Lucca a Pisa e Livorno e di cui si discuterà in un convegno previsto per domani alla casermetta San Donato (ore 17,30) e dal titolo "La metropolitana di superficie Lucca – Pisa – Livorno" a cui parteciperanno oltre a Santini i suoi omologhi di Pisa e Livorno. E’ l’occasione per capire se si tratta di uno dei tanti progetti nati morti o se, effettivamente, si possono aprire prospetti importanti e volontà comuni.

Assessore Santini, quando nasce il progetto?

"Nel maggio del 2022 fu firmato un accordo con Pisa e Livorno, per procedere a tappe forzate e creare l’infrastruttura. Poi, una volta cambiata l’amministrazione comunale nella nostra città, ci fu un incontro a Pisa a cui partecipai e dove fu ribadita l’intenzione di andare avanti, dobbiamo capire se tutto questo è possibile".

Qual è ora la posizione del Comune di Lucca sul progetto? "Vogliamo andare avanti su questa strada: il convegno è per capire se c’è la volontà e ci sono gli strumenti per andare avanti. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione".

Ci potrà essere una svolta dal convegno?

"Se dal convegno ci si attende una svolta, direi di no: diciamo che è giunto il momento di capire se si può realmente muoverci o meno. Pisa e Livorno hanno aderito subito, a riprova che il tema è sentito, c’è voglia di collaborare a un progetto che è strategico per tutta l’area della costa, basti pensare che in 45 minuti forse meno si potrebbe andare da Lucca all’aeroporto e al porto".

Tra le iniziative che avete messo in cantiere per questo fine settimana c’è anche quella della chiusura ai veicoli non dei residenti del centro storico per domenica: sarà un caso isolato?

"E’ un esperimento, se viene bene non escludo che si possa pensare di ripeterlo ogni tanto. Diciamo che è prima di tutto un messaggio di carattere culturale che va sviluppato".

Come procede l’esperimento delle navette serali per la zona di Porta Santa Maria?

"Dopo un esordio così così, diciamo un po’ in sordina, sta prendendo piede e sin da ora posso dire che andrà avanti per tutto ottobre, non escludo anche oltre. Quello delle navette in concomitanza con alcune iniziative o momenti è un tema a cui dobbiamo prestare attenzione anche oltre la questione di piazza Santa Maria".

In centro continuano a mancare posti auto.

"La questione dei parcheggi per i residenti è all’ordine del giorno: a breve vogliamo arrivare a fare un check dei posti auto a loro disposizione e ricercarne di nuovi".

Fabrizio Vincenti