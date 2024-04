“Metro“: novità per i parcheggi. Strisce blu nell’area dei Macelli

L’amministrazione comunale e Metro srl annunciano la riqualificazione delle aree di parcheggio in via dei Pubblici Macelli sia quella sud (lungo via Caduti del lavoro) con circa 80 stalli che quella davanti e di fianco alla sede succursale dell’Archivio di Stato di Lucca, con circa 50 posti auto. Un intervento programmato da tempo e richiesto dai residenti visto lo stato di degrado dei due piazzali. Inoltre la nuova sistemazione che prevede l’inserimento di parcheggi a pagamento prevederà una quota di stalli riservati agli abbonamenti dei lavoratori del centro storico.

Intanto Metro srl ricorda l’ampia scelta di possibilità attivabile on-line messa a disposizione nei principali parcheggi intorno alla circonvallazione proprio per chi lavora dentro le Mura.

Parcheggio Carducci - per lavoratori dipendenti ed autonomi del centro storico e della zona adiacente al Carducci 20 euro mensili.

Parcheggio Stazione - abbonamento per lavoratori dipendenti ed autonomi del centro storico 30 euro mensili; abbonamento per lavoratori dipendenti ed autonomi della zona Stazione 20 euro mensili; inoltre abbonamento per lavoratori o studenti pendolari, titolari di abbonamento FF.SS. a 10 euro mensili.

Parcheggio Palatucci - per lavoratori dipendenti e autonomi del centro storico e della zona adiacente al parcheggio a 10 euro mensili.

Viale Carlo Del Prete - al parcheggio a parcometro abbonamento per i lavoratori dipendenti o autonomi del centro storico 100 euro mensili.

Parcheggi a parcometro - viale Pacini (Porta Elisa), viale Giusti, piazza Curtatone, via Mazzini, via Montegrappa è previsto il seguente abbonamento per lavoratori autonomi o dipendenti e per studenti: 20 euro se l’abbonamento è mensile; 50 euro se è trimestrale; 90 euro se è semestrale; 170 euro se è annuale. Tutte le informazioni su www.metrosrl.it