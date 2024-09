Meritata pensione per il luogotenente. Sandro Gulisano

Ha raggiunto la pensione il luogotenente Sandro Gulisano, da oltre dodici anni comandante della stazione carabinieri di Castelnuovo e da quasi trenta operativo sul territorio della Garfagnana, prima quale comandante per nove anni della stazione di Castiglione e successivamente per altri otto a Camporgiano. La sua carriera era iniziata quarant’anni fa partendo da Gela in Sicilia. A salutarlo tutti i comandanti della Compagnia Carabinieri, nonché i colleghi con i quali in questi anni ha collaborato. Una dedizione costante e totalizzante, come ha ricordato il comandante della Compagnia Carabinieri di Castelnuovo maggiore Biagio Oddo, che lo ha ringraziato a nome proprio e dell’Arma per il lungo e dedito impegno profuso in questi anni. Presente anche il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi.

Dino Magistrelli