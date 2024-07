Mensa e trasporto. Prezzi e agevolazioni

Mensa e trasporto scolastico per il 2024/2025: c’è tempo fino al 31 luglio per presentare le richieste di agevolazioni. Le tariffe restano le stesse dello scorso anno. Per procedere con le richieste, fissando un appuntamento tramite mail all’indirizzo [email protected] o telefono 0583 820423. SCUOLABUS: Le famiglie con ISEE fino a 5.500 euro avranno il trasporto scolastico gratuito, mentre i nuclei familiari con ISEE fino a 7.200 euro avranno un costo di 5 euro al mese. Il costo del trasporto scolastico per chi ha un ISEE fino a 15.000 euro sarà di 10 euro mensili, di 13 euro per la fascia reddituale fino a 25.000 e di 17 euro per la fascia fino a 36.151,98. Il costo per chi supera l’ultimo scaglione è quello del costo mensile, intero. Gli alunni al primo anno delle scuole superiori, che utilizzano gli autobus di linea o il treno, provvederanno direttamente all’acquisto dell’abbonamento, che sarà rimborsato al 50%, con ISEE inferiore a 36.151,98 euro.

I bambini della scuola dell’infanzia e primaria di Diecimo avranno il pasto gratis con ISEE fino a 7.200 euro; il pasto costerà 1.50 euro per ISEE fino a 15 mila euro e 3 euro con ISEE fino a 25 mila. Sarà invece di 3.50 euro il costo del pasto per chi ha un ISEE fino a 36.151,98 euro.Per quanto riguarda la mensa delle altre scuole primarie il pasto è gratuito per gli ISEE fino a 7.200 euro; 2 euro per ISEE fino a 15 mila euro; 3.50 euro per ISEE fino a 25 mila euro e 4 euro per ISEE fino a 36.151,98 euro.

Marco Nicoli