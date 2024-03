Mencaroni d’argento. A Pozniak trasferta ‘ok’

Medaglia d’argento per Sasha Mencaroni al torneo internazionale Pozniak in Lituania, con qualche rimpianto. L’azzurrino lucchese, Youth 51kg, ha infatti iniziato il suo percorso in semifinale contro il polacco Norbert Parkosz. Dopo una prima ripresa di alto livello, Mencaroni è però sembrato andare in affanno, non riuscendo a reagire alle iniziative dell’avversario con la stessa efficacia.

Medaglia di argento anche per Miriam Rossetti Busa al trofeo Nepi, contro la medaglia d’argento dei campionati italiani assoluti dello scorso anno, Rachele Fiore. Con una conduzione intelligente e matura dell’incontro, che le ha assicurato la vittoria di tutte e tre le riprese, Rossetti Busa ha dimostrato nuovamente di essere una delle migliori della sua categoria.

Queste le note positive per la Pugilistica lucchese.

Ma ci sono anche aspetti meno brillanti.

Abou Bakre Ben Hella, dopo le ottime prestazioni nei suoi primi due incontri, l’atleta lucchese si è trovato ad affrontare un avversario valido come Alessio Checcucci (Pugilistica Giotto Barberino del Mugello) proprio durante lo svolgimento del Ramadan, che non gli ha consentito di essere nel pieno delle forze.

Nonostante questo, Ben Hellal ha confermato quanto di buono fatto vedere finora, dimostrando nuovamente di avere un grande potenziale assicurandosi una netta vittoria, che gli vale il passaggio alla finale di questa settimana.

Per la categoria Spatting Io, sconfitte per i due allievi, Christian Bigongiari e Paolo Paterni, al debutto. Sconfitto anche l’élite 71kg Achraf Lekhal con verdetto dei giudici discutibile.

