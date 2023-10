Memorial Magera Tessieri a Gramolazzo: tante iniziative in programma In occasione del Memorial Velda Magera Tessieri, a Gramolazzo si è tenuto un laboratorio creativo per bambini delle Elementari e Medie, coordinato dall'amministrazione comunale e dal figlio della pittrice. Inoltre, è stato presentato il libro di Fernando Muraca "Liberi di cadere, liberi di volare".