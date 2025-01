“Mela“ cerca adozione. Appello urgente per la cagnolina

Mela cerca adozione urgentissima! "La volontaria che l’aveva in stallo – scrive l’associazione Sos Animali e Ambiente – ha avuto un problema di salute e ora è ricoverata in ospedale. Mela, cerca casa già da tempo... ma per lei ancora nessuna richiesta. E’ dolce e molto affettuosa, nonostante prima dello stallo abbia conosciuto solo la catena. Mela, ha 2 anni, taglia medio/ piccola, va d’accordo con i simili e i gatti. Condividete il più possibile, perché deve essere spostata e sinceramente non sappiamo dove. Grazie. Per info Sabrina 3471834141. Se non rispondo mandate un messaggio".