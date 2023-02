Medici di famiglia, ecco le novità in città e sul territorio

Al via nuovi incarichi per titolari di assistenza primaria nell’ambito della Piana di Lucca. In particolare: Clara Spinelli (Aft Lucca Nord) ha iniziato il 20 febbraio con ambulatorio principale in via Di Tiglio 742 e secondario nel centro storico (Corte Dell’angelo 15); Martina Bonini (Aft Lucca Sud) a partire dal 27 febbraio con ambulatorio principale in viale Marti 23 e secondario in via Sarzanese 1831 (Ponte San Pietro); Mariangela Trivigno (Aft Lucca Sud) dal 27 febbraio con ambulatorio principale in viale Marti 23; Filippo Del Carlo (Aft Lucca Sud) dal 2 marzo con ambulatorio principale in viale Marti 23; Anna Bruschini (Aft Lucca Nord) dal 6 marzo con ambulatorio principale in Borgo Giannotti 405; Roberto Menzano (Aft Lucca Ovest) dal 6 marzo con ambulatorio principale in via delle Tagliate 231C; Singh Harpreet (Aft La Francigena) dall’8 marzo con ambulatorio principale in via Papa Giovanni Paolo II (Altopascio) e secondario in via Bruno Nardi 39 (Altopascio – Spianate); Giacomo Cardella (Aft Lucca Nord) dal 13 marzo con ambulatorio principale in via Del Moro (Lucca centro) e secondario in via Di Tiglio 742; Pietro Bertolucci (Aft Lucca Nord) dal 13 marzo con ambulatorio principale in piazza Cesare Battisti 114 (Ponte A Moriano); Letizia Lapucci (Aft Lucca Sud) dal 27 marzo con ambulatorio principale in viale Castracani 153; Irene Cavasini (Aft Lucca Sud) dal 27 marzo con ambulatorio principale in viale Castracani 153.

L’Asl Toscana nord ovest ricorda che è possibile scegliere medico o pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi agli sportelli, tramite:

App Toscana Salute di Regione Toscana;

richiesta online sul sito dell’Asl; ai Totem PuntoSI o sul sito Open Toscana.