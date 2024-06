Mediaset riscopre la Valle. Troupe tra le vie del borgo: "Qui la casa del futuro"

"Benvenuti nel comune di Fabbriche di Vergemoli, qui potrete trovare la casa ideale e costruire il vostro futuro lontani dal caos cittadino". Potrebbe essere questo l’inizio del servizio che l’emittente di Mediaset, Italia 1, dedicherà nei prossimi giorni ai territori e al tessuto sociale di Fabbriche di Vergemoli all’interno del proprio telegiornale. Un campione molto rappresentativo di tutti quei borghi toscani che si stanno, neppure troppo lentamente, spopolando e per i quali sono allo studio misure non solo di contenimento, bensì di espansione, cercando di innescare una autentica e totale controtendenza. A rendere noto l’ulteriore passo verso questa direzione, intrapresa e perseguita da anni tanto che nel comune della Garfagnana sono arrivate nuove nascite dopo decenni, è stata l’amministrazione guidata da Michele Giannini, appena riconfermato primo cittadino per il suo terzo mandato.

"Siamo soddisfatti di questo interesse nazionale per la nostra terra e per la sua potenzialità di crescita ,che contiamo di rafforzare e rendere sempre più reale - spiega Giannini nel ringraziare il giornalista di Mediaset Simone Bachini, che ha realizzato il servizio in loco -. Per spiegare perché scegliere di venire a vivere proprio qui da noi, oltre alle diverse iniziative in programma e sempre attive, abbiamo approfittato del bando della Regione Toscana attualmente in corso sulla residenzialità in montagna. Come amministrazione, ci mettiamo a disposizione per dare supporto tecnico-burocratico a chiunque scelga di approfittare di questa nuova opportunità per stabilirsi nel nostro bellissimo territorio. Con il reporter di Mediaset abbiamo visitato il paese di Fabbriche di Vallico, raccontando la storia di alcune attività storiche presenti e fermando i passanti per cogliere le impressioni degli stessi residenti in merito alla loro diretta esperienza di vita. Un quadro che cerca di scandagliare problemi e soluzioni in campo sulla tematica sempre più urgente, presente su buona parte dei territori montani".

Per quanto riguarda il bando "Residenzialità in montagna 2024" e i contributi, da 10mila a 30mila euro, a favore delle persone fisiche per l’acquisto di un immobile da adibire a residenza e dimora abituale nei comuni montani della Toscana al di sotto dei 5000 abitanti, si informano gli eventuali interessati che le domande dovranno essere inoltrate entro le ore 13 del 27 luglio 2024. La finalità specifica dell’intervento sopra richiamato consiste nel favorire e incentivare il ripopolamento e la rivitalizzazione socio-economica delle aree montane, agendo in contrasto alla marginalizzazione delle aree. Possono accedere al contributo i cittadini italiani o di altro Stato dell’Unione Europea e i soggetti extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ai 10 anni.

Fiorella Corti