Maxi schermo per gli eventi sportivi. Santini e Barsanti sono possibilisti “Da valutare subito, ma in periferia“

Un maxi schermo pubblico per seguire i grandi eventi sportivi dell’estate, dalla “coda“ del Giro d’Italia, al Tour de France alle partite degli Europei alle Olimpiadi. A invocarlo a gran voce sono i turisti. E a far loro cassa di risonanza è un signore che di sport se ne intende da sempre: Pier Luigi Poli che con il suo storico noleggio bici in piazza Santa Maria è tappa immancabile per le comitive. Di qui la proposta di Poli, lanciata sulle pagine del nostro giornale, e oggi le riflessioni degli assessori al turismo, Remo Santini, e allo sport, Fabio Barsanti“.

“Premetto che l’idea è accattivante e senza dubbio centratissima, per i turisti ma anche per i cittadini – dichiara l’assessore Santini –. Il fatto che sia emersa è prova ulteriore di quanto i movimenti turistici stiano sempre più scegliendo e premiando la bellezza e gli eventi della nostra città, è senz’altro un ottimo spunto e su questo mi confronterò a breve con l’assessore Barsanti“. Ed è proprio a Barsanti che ci rivolgiamo per sondare le ipotesi di fattibilità.

“L’idea è bella, senz’altro da prendere in considerazione insieme all’assessore Santini – premette –. Se però parliamo di un maxi schermo in centro storico, fosse per me lo farei subito ma non posso certo far finta che non esista una legge regionale che tarpa le ali agli eventi tesi a rivitalizzare il centro. Le deroghe al rumore di cui potremmo fruire sarebbero talmente esigue da rendere il progetto purtroppo poco percorribile se non del tutto impossibile. Se invece si parla di periferia, il ragionamento è da fare sin da subito“.

E una prima “prova tecnica“ potrebbe essere quella sul Parco Fluviale dove, in occasione della Festa dello Sport del 15 giugno, l’amministrazione comunale sta valutando di “portare“ anche la partita Italia-Albania su maxi schermo. “Il parco fluviale, punto di riferimento per il turismo anche su due ruote, potrebbe essere una soluzione magari non in pianta stabile ma in occasione di particolari eventi sportivi come appunto gli Europei. Ha ragione Poli che i bar con la tv una volta svolgevano un’importante attività sociale che è venuta a mancare, un vero peccato – sottolinea l’assessore Fabio Barsanti –. In effetti il richiamo aggregativo di un maxi schermo sarebbe una bella carta da giocare. Mi piacerebbe in questo poter coinvolgere anche la frazioni, magari anche in modo itinerante, chissà. E’ un’ idea da prendere senz’altro in considerazione con l’amarezza, ripeto, che qualunque bel progetto come questo quando si tocca il centro storico, si va inevitabilmente a infrangere, in modo mortificante, nel muro dei divieti e dei decibel imposto dalla legge regionale“.

Laura Sartini