Maxi proiezione in piazza. Si accende Palazzo Ducale

Il centro storico si veste e si illumina sempre più a festa mentre avanza il “Lucca Magico Natale“. Tanti appuntamenti anche per il fine settimana. In particolare domani alle 17.30 sarà inaugurato “Bark”, il suggestivo albero di Natale ideato dal celebre architetto Michel Boucquillon (progetto sostenuto dalle aziende Kinesis, Del Debbio, GBA Costruzioni, Gruppo Giannecchini, Riccardo Corredi e Caffè Santa Zita), che sarà posizionato in piazza San Frediano ed aggiungerà un tocco di creatività contemporanea al cuore delle celebrazioni. Alle 17.45, l’atmosfera natalizia raggiungerà il culmine con l’accensione della suggestiva proiezione luminosa su Palazzo Ducale, che promette di lasciare tutti a bocca aperta. In più da oggi e fino a domenica, Piazza Anfiteatro, già arricchita dalle speciali proiezioni natalizie che stanno letteralmente spopolando sui social media, ospiterà invece il Puro Cioccolato Festival, una deliziosa rassegna che vedrà la partecipazione di maestri cioccolatieri da tutta Italia, con stand aperti dalle 10 alle 21 per immergersi nei sapori più puri del Natale.

La Fabbrica del Natale, aprirà invece il 7 dicembre in Vicolo San Carlo e ospiterà la Casa di Babbo Natale, con attività e laboratori gratuiti dedicati ai bambini, insieme alla possibilità di incontrare Babbo Natale nella sua stanza magica e scrivere direttamente la letterina sul posto. Tra le novità più affascinanti di questa edizione c’è il percorso dei presepi nelle chiese e nei palazzi del centro storico, che permetterà di ammirare capolavori storici e contemporanei, come la Natività firmata da Francesco Zavattari sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, realizzata con statue della Fontanini Spa. Per la prima volta, inoltre, Lucca ospiterà il Circo AtmoSphere, il più grande circo italiano senza animali, che offrirà spettacoli innovativi con tecnologia 3D dal 20 dicembre al 19 gennaio in Piazzale Don Baroni. Grande successo per la nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio, il grande anello che gira intorno al monumento nel piazzale dell’Antico Caffè delle Mura. Piace a tutti, di giorno e anche sotto le stelle.

