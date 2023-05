Dopo il “sì“ scappa... sul campo da gioco. Luna di miele? Prima i play-off di basket

Porcari (Lucca), 3 maggio 2023 – Ha detto sì , ma la luna di miele deve attendere. E’ la bella storia di Francesca Giusti , ala del Basket Femminile Porcari e che con il padre e la sorella ha rilevato la “Metaform“. Questa ragazza si è sposata nella chiesa di San Frediano a Camugliano, sulle colline di Ponsacco, in provincia di Pisa, dove si erano uniti in matrimonio anche i genitori, quindi un luogo davvero significativo. Dopo aver promesso amore eterno al suo Davide , alla presenza dell’allenatrice Francesca Salvioni e, ovviamente, delle compagne di squadra, ha tolto l’abito bianco e rimesso maglietta e pantaloncini per ritornare ad allenarsi.

Sì, perché questa sera alle 21 a Pisa si svolge gara due dei play-off, siamo a livello delle semifinali, di serie C. Una partita che – se vinta dalle ragazze allenate da coach Francesca Salvioni – significherebbe poter disputare la finalissima, per approdare in B, contro Firenze che nel frattempo ha superato Prato. Porcari, contro Pisa, ha dunque il match point dopo essersi imposta al Palasuore nella prima sfida per 47-30, con una difesa super nel secondo tempo.

Francesca Giusti ha deciso: ok alla cerimonia nuziale, ma il viaggio di nozze dovrà attendere, ci sono gare troppo importanti e le compagne di squadra hanno bisogno del suo contributo. "Non è stato difficile scegliere, devo essere sincera - racconta la giocatrice - perché mio marito è arbitro di futsal, è impegnato pure lui. Faremo un bel viaggio dal 18 luglio alla prima settimana di agosto in un tour che prevede la costa Est degli Stati Uniti, poi la Florida e, infine, le Bahamas. Il primo sogno, quello d’amore, l’ho coronato, inoltre sono 10 anni esatti che abbiamo rilevato, con la mia famiglia, l’azienda e magari sarebbe bello anche raggiungerne un altro di sogni, a livello sportivo, ma non dobbiamo dire nulla. Alla cerimonia nuziale, organizzata in pochi mesi, è stata un’atmosfera incredibile, le mie compagne di squadra e l’allenatrice Francesca Salvioni sono state stupende. Durante la stagione cestistica ci siamo come prese per mano. Adesso bisogna concentrarsi sul sogno sportivo".

Francesca giustamente non la menziona, ma sarebbe bello conquistare la serie B. Un traguardo meritato, con 22 vittorie e solo tre sconfitte in tutto il campionato. Tra l’altro, al di là della scaramanzia, se venisse raggiunta la finale contro Firenze, le gialloblu del presidente Stefano Picchi possono essere considerate favorite, visto che hanno vinto la prima fase. L’entusiasmo in paese è palpabile. Un glorioso sodalizio che opera da quasi 60 anni e che ha conosciuto, grazie alle suore, anche l’onore di campionati a livello nazionale.

Una piccola realtà contro Pisa, Prato, Firenze, ma capace di sfornare talenti ogni anno. La società sta cercando di organizzare un pullman per portare i supporter porcaresi, stasera, nella città della Torre pendente.