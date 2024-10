Matilde Donati lancia il suo video “Reality“. La piccola star del web

La piccola cantante lucchese Matilde Donati (nella foto), torna su tutti i social e gli store musicali, con la versione italiana scritta da Maurizio Donati, del celebre brano di Richard Sanderson del 1980, “Reality” tratta dal film cult “Il tempo delle Mele”. Il video, gioioso colorato che raccoglie momenti di gioco e scorci delle vacanze estive di Matilde, vede la partecipazione dell’amico del cuore e compagno di classe Jason. Matilde sette anni, è una piccola star del web, in quanto già in passato ha ricevuto decine e decine di migliaia di visualizzazioni con i brani: “Il Natale di Matilde”, “L’orso cambia colore” e la versione italiana di “Immagine” di John Lennon. Il brano “Reality”, tratto dal film “Il tempo delle mele”, qui arrangiato da Maurizio Donati è inoltre impreziosito dl contributo di Christian Pedichini alla chitarra. “Matilde come tanti suoi coetanei sta crescendo mi racconta dei primi sentimenti che sbocciano tra i banchi di scuola, così ho pensato di farle interpretare questa canzone che in passato ha fatto innamorare e ballare milioni di giovani e non solo”, racconta il papà.