Mastronaldi si dimette: "Ci vuole coerenza"

Si dimette da Fratelli d’Italia e dal suo incarico di coordinatore comunale del partito. Luca Mastronaldi, lo ha reso noto in una conferenza stampa organizzata a Barga sabato mattina in cui ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare. Motivazioni innanzitutto personali, ha detto, per il poco tempo a disposizione per continuare a portare avanti una politica attiva e costante sul territorio, ma anche motivazioni di natura politica. Una su tutte, la decisione di una parte del partito (che per le amministrative ha già comunicato di portare avanti una linea unica con Forza Italia e Lega, obiettivo su cui ha lavorato da coordinatore anche lo stesso Mastronaldi ndr), di voler scendere a compromessi per la vittoria con altre realtà, tra cui Marco Remaschi attuale sindaco di Coreglia e di cui sono più o meno note le intenzioni di costruire su Barga uno schieramento alternativo: "Io cari signori, non voglio morire coreglino" ha affermato e il riferimento non può che appunto essere a Marco Remaschi.

"Preferisco lasciare che venir meno a dei principi che ho sempre portato avanti – ha sbottato - A tutto c’è un limite ed anche nella vittoria ci vuole dignità e coerenza politica. Va bene pensare ad una scelta civica, ma va bene se è ponderata. Vincere scendendo a compromessi è rischioso. Perché poi c’è da governare un comune e farlo dopo essere scesi a compromessi come questi diventa difficile". "Io credo che una parte del centro destra ambisca a trovare la vittoria proprio con accordi con Coreglia e però bisogna capire che protezioni avranno per lo stomaco per affrontare questa cosa".