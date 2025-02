Massimo Bubola. Canzone d’autore al Real Collegio

Cinquant’anni di canzoni, tra musica e poesia: Massimo Bubola porta al Real Collegio il racconto della sua carriera. Domenica 2 marzo, alle 18 nella Sala del Capitolo, Bubola sarà il protagonista di “Sognai talmente forte”, inserito nella quarta edizione della Rassegna della Canzone d’Autore, organizzata dal Centro di promozione musicale Animando.

Il concerto sarà un viaggio attraverso le grandi canzoni che Massimo Bubola ha scritto e composto nel suo lungo percorso artistico, iniziato con Fabrizio De André nei celebri album Rimini e L’Indiano. Lo spettacolo proporrà brani che sono entrati nella storia della musica italiana come Andrea, Volta la Carta, Fiume Sand Creek, Hotel Supramonte, Se ti tagliassero a pezzetti, Una storia sbagliata e Il Cielo d’Irlanda, cantato da Fiorella Mannoia, accompagnati da riflessioni dell’autore che ne sveleranno nuovi significati.

Accanto a questi classici, Bubola eseguirà ballate come Dino Campana, Rosso su Verde e Niente Passa Invano, regalando al pubblico una serata di musica e poesia. Sul palco saranno presenti anche Lucia Miller (voce e percussioni), Thomas Sinigaglia (fisarmonica e cori) e Alessandro Formenti (basso e cori).

I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro per i soci Animando e 15 euro per i non soci. È possibile acquistare i biglietti anche online (8 euro per i soci e 13 euro per i non soci).

Massimo Bubola è una figura centrale della canzone d’autore italiana dagli anni ’70, con una carriera che unisce folk e rock attraverso 21 album. Autore di numerosi brani di successo, ha scritto Il cielo d’Irlanda, resa celebre da Fiorella Mannoia, e ha collaborato con Fabrizio De André per gli album Rimini e L’Indiano. Parallelamente alla carriera musicale, si è dedicato alla scrittura, pubblicando raccolte poetiche e romanzi. Il suo percorso artistico si distingue per una narrazione epica che attraversa la storia e la letteratura. Ha partecipato a reading con autori del calibro di Lou Reed e Fernanda Pivano ed è stato protagonista del libro biografico Il Cavaliere Elettrico.