Maschere in ballo. A Villa Bottini una magica festa

Nell’affascinante scenario di Villa Bottini si è tenuta nei giorni scorsi la ventiduesima edizione di “Maschere in...Ballo”, un evento organizzato dall’associazione APS Laboratorio Brunier con la collaborazione dell’Associazione

Classicum. La serata è stata resa possibile grazie al supporto del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Un “ensemble” di maschere colorite si è ritrovato in questa splendida villa che agli inizi dell’ottocento appartenne a Elisa Bonaparte.

I curiosi personaggi degli affreschi hanno assistito a un’esplosione di vitalità e creatività data dalle splendide maschere (alcune della Sartoria Brunier) presenti in sala guidate dalle sorelle Bruno e dal brillante attore Matteo Micheli. I partecipanti si sono unite in una serie di danze ottocentesche dirette dai maestri della Società di Danza di Lucca e in balli moderni come Cha Cha Cha diretto dai maestri dell’Alchimia Dance. Ma non è stata solo una serata di balli figurati storici, infatti, si è ballato anche al ritmo della musica pop anni 70 e 80 mixata dal Dj Narciso Manchise, che ha aggiunto un tocco moderno e coinvolgente all’atmosfera. Proprio all’insegna del mitico motto che “a Carnevale ogni scherzo vale”, alle danze vorticose è seguita una estrazione premi, durante la quale signore e signori si sono prestati a ricevere premi scherzosi e irriverenti. Ma non è finita qui, dopo una breve pausa ricca di prelibatezze da cocktail, tra cui un buffet con focaccia e chiacchiere del Panificio Giusti, una selezionatissima giuria ha eletto i quattro vincitori del concorso “La maschera più bella”. Le maschere vincitrici hanno poi sfilato mostrando tutta la loro sfavillante bellezza, segnando il culmine di una serata indimenticabile.

A conclusione della serata, i presenti si sono uniti in un gagliardo Galop, una danza circolare al cardiopalma, eseguita con allegria e divertimento. E così, tra danze ottocentesche, musica pop e premi scherzosi, l’APS Laboratorio Brunier ha dimostrato ancora una volta di saper creare eventi trasversali, oltre a Concerti Classici e Opere Liriche, eventi che resteranno nel cuore di tutti i partecipanti per lungo tempo.