“Martini“ sbarca a Capannori Il Centro Medico si espande e apre anche nella Piana

Il Centro Medico Martini sbarca a Capannori. La struttura con ambulatori e laboratori, specializzata in visite specialistiche e non solo, con sede a Lucca sulla via Romana, nei pressi del passaggio a livello, al quartiere Arancio, espande la sua attività nel territorio più popolato ed esteso della Piana. E’ ufficiale. Negli uffici del Municipio di piazza Moro c’è la pratica urbanistica che è in fase di definizione finale. C’è il semaforo verde a livello normativo e tecnico.

Il sindaco, Luca Menesini e la civica amministrazione sono felici e danno il benvenuto a questo nuovo servizio che secondo il primo cittadino diventerà baricentrico nella Piana. Avrà sede all’inizio di via Piaggia, arrivando dalla provinciale Romana, quasi di fronte all’incrocio con via Chelini che conduce a Tassignano.

E’ stato acquistato un terreno per questo obiettivo. Quindi un’operazione tra privati, ma che ha bisogno dell’Ente pubblico per attivare tutte le formalità burocratiche e i permessi. Poi dovranno essere espletati i lavori di adeguamento funzionale e realizzato l’edificio. Quindi c’è il placet del Comune che, tra l’altro, aveva destinato proprio ai servizi quell’area.

Previsto un ampio parcheggio in una zona strategica perché servita dalle fermate dei bus, incrementate negli ultimi anni, una ogni mezz’ora. Al polo sanitario che sorgerà a breve, si potrà arrivare in pochi attimi dal centro di Capannori, a piedi con i vari marciapiedi presenti, ma anche in auto. Pure in bici però, grazie alla pista ciclabile che si estende fino a Lucca. Ovviamente questo sito ha acquisito una buona appetibilità. Per quale motivo? Senza dubbio ha influito la riqualificazione del nucleo del capoluogo, con i lavori che avranno creato alcuni disagi, ma anche abbellito e determinato la nascita di un vero centro della città di Capannori, con la chiesa, i negozi, le scuole, le attività produttive e, con il Martini, un Centro sanitario di livello superiore.

Presente sul territorio lucchese da 70 anni, è convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale e offre una vasta gamma di servizi di diagnostica, con ambulatori specialistici. Il costante aggiornamento tecnologico e l’attenzione alla qualità hanno reso possibile lo sviluppo e il mantenimento di uno standard professionale elevato. Il Centro ha stipulato convenzioni con i principali enti assicurativi, fondi integrativi ed aziende private, associazioni sportive, di volontariato. Per la struttura che aprirà a Capannori non è escluso, dunque, anche uno sviluppo occupazionale.

Massimo Stefanini