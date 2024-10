Martinelli Luce tra i siti visitabili per le giornate Fai

Sabato 12 e domenica 13 ottobre tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. In questa occasione, Martinelli Luce aprirà le porte della sua storica sede di Lucca per raccontarsi. I soci FAI avranno l’opportunità di visitare l’azienda e il suo giardino, scoprendone la storia di oltre 70 anni e i prodotti che, conosciuti in tutto il mondo, rappresentano delle vere e proprie icone del design italiano. Guida d’eccezione insieme al personale aziendale e ai volontari FAI sarà Emiliana Martinelli, presidente di Martinelli Luce. Gli ingressi saranno gestiti dai volontari della delegazione Fai nel rispetto delle disposizioni dettate dalla proprietà per ovvi motivi di sicurezza e, in caso di alta affluenza agli orari di chiusura, non potrà essere garantito l’accesso. Un’occasione speciale per toccare con mano arte e creatività a braccetto con l’imprenditoria d’eccellenza.