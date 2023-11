Martinelli Luce simbolo di identità

Martinelli Luce sa sempre distinguersi e ora afferra la prestigiosa nomination del Corporate Heritage Awards 2023, premiazione avvenuta nella sede nazionale di Confindustria Roma. L’ambito riconoscimento è destinato alle imprese italiane che comunicano meglio storia e identità. Tra le aziende che si sono distinte per aver valorizzato il proprio patrimonio storico e culturale nomi come Salvatore Ferragamo, Fondazione Piaggio. In nomination, appunto, la “nostra“ Martinelli Luce nella categoria “narrazione attraverso parole, immagini e suoni“. E’ stata l’imprenditrice e designer Emiliana Martinelli a ricevere le congratulazioni per il riconoscimento nell’evento promosso e organizzato da Leaving Footprints, spinoff accademico dell’Università degli Studi di Sannio e dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, specializzato nell’heritage marketing. “Il premio nasce dalla necessità di dare voce alle imprese nel nostro paese – così la professoressa Maria Rosaria Napolitano –. La nostra mission è quella di porre al centro l’impresa e il suo patrimonio storico e culturale. Vogliamo che la storia delle nostre imprese sia ricordata e tramandata e diventi consapevolezza per tutti noi“.